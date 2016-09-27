Лагос, Нигерия, 27 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Из-за пожара Royal Dutch Shell, по словам представителей компании, вынуждена закрыть ключевой нефтепровод, обслуживающий стратегический экспортный терминал Bonny в Нигерии, передаёт ABC News. Последний 25 сентября был подвергнут бомбовой атаке «Мстителями Дельты Нигера».

yfffi.se Цена на нефть

Продолжающиеся беспорядки в Нигерии бьют по миллиардным проектам в крупнейшей стране по объёмам производства нефти в Африке.

По оценке аналитиков SBM Intelligence, повторяющиеся нападения боевиков, низкие цены на энергоносители и снижающиеся доходы НПЗ в первой половине 2016 г. стоили англо-голландской ТНК и американским Chevron и ExxonMobil $7,1 млрд — 70% их доходов.

Представитель Shell сообщил, что на время расследований пожара закрыт Транснигерский нефтепровод.

25 сентября корпорация отказалась давать комментарии о бомбардировке нефтепровода, которая вызвала сбои в экспорте нефти.