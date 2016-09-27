Ярославль, 27 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля Павел Логвин покидает свой пост. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 27 сентября Логвин написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

фото со страницы в Facebook Павел Логвин

Такое решение принял и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов.

«Я считаю, что, формируя команду, любой руководитель будет принимать решения в интересах достижения поставленных целей. Я не обсуждаю ни чьих решений и не люблю обсуждения моих. Я работал честно, и мне не стыдно ни за одно принятое мной решение», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Павел Логвин.