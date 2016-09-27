Тольятти, Самарская область, 27 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Тольятти 26 сентября на место происшествия в районе детского сада в районе улицы Ушакова действительно выезжала следственно-оперативная группа, но по другой причине. С телефона единой диспетчерской службы поступило сообщение о звонке мужчины 1962 года рождения, сообщившего, что между домами по улице Ушакова за ним гонятся неизвестные и у него есть намерения взорвать преследователей, такое разъяснение дала корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба ГУ МВД региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Звонивший местный житель был задержан сотрудниками органов внутренних дел, никаких взрывных устройств при нем не обнаружено. В ходе проведения проверки сотрудники полиции опросили работницу детского учреждения, 1967 года рождения, которая пояснила: «Находясь на территории детского сада, я услышала громкий разговор мужчины, который находился на проезжей части недалеко от входа на территорию учреждения. Мужчина громко разговаривал по телефону, вел себя неадекватно. Я сделала ему замечание, однако он не прореагировал на мои слова, в этот момент я увидела экипаж сотрудников полиции».

Полицейские установили, что мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Медицинскими работниками он госпитализирован в лечебное учреждение.

По факту произошедшего сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на некоторых информационных ресурсах была размещена информация о заминировании одного из детских садов в Центральном районе Тольятти, которая не соответствует действительности.

«К сожалению, корреспонденты средств массовой информации, стали размещать непроверенные сведения в своих изданиях, чем ввели в заблуждение читателей», отметили в ведомстве.