Вологда, 27 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Резкой критике подверглись результаты выборов в областном центре, передает корреспондент ИА REGNUM с региональной конференции партии. На выборах в Государственную Думу партия власти смогла набрать в Вологде лишь 28% голосов. Сегодня вологодское региональное отделение партии «Единая Россия» подвело окончательные итоги выборов-2016. Если по стране партия смогла набрать более 54% голосов, то на Вологодчине — лишь 37,21%. Хуже партия выступила лишь в нескольких российских регионах: Костромской, Омской областях и Алтайском крае.

Gray Gray Провал

Этот результат позволил обеспечить в целом по региональной группе, в которую вошли Калининградская, Новгородская, Псковская и Вологодская области, прохождение двух первых кандидатов списка в Государственную Думу. По двум одномандатным округам, расположенным на территории региона, победу одержали также кандидаты от «Единой России» — глава Вологды Евгений Шулепов и заместитель Председателя Законодательного Собрания Алексей Канаев.

Однако результатами вологодские «единороссы» оказались не удовлетворены. Особой критике на состоявшейся сегодня региональной конференции удостоилась работа партии в областном центре. В Вологде на выборах в Госдуму за «Единую Россию» свои голоса отдали чуть больше 28% избирателей. В одномандатном округе, куда входила в том числе и Вологда, кандидат от партии власти Евгений Шулепов и вовсе заручится поддержкой 25% жителей города.

«Мы все очень сильно удручены и расстроены результатом, который показала «Единая Россия» на выборах именно в Вологде. Надо делать выводы, понять в чем мы ошиблись. Главная задача на любых выборах — победа. Те результаты, которые мы достигли на выборах — это оценка работы всех ветвей власти», — цитирует корреспондент ИА REGNUM председателя ЗСО прошлого созыва, члена президиума регионального политического совета партии Георгия Шевцова.

Первые кадровые выводы в регионе уже сделаны. Так, пост спикера ЗСО теперь занял бывший первый заместитель губернатора Андрей Луценко. Большие изменения могут ждать не только региональное отделение партии, но и отделения на местах. В частности, Вологодское городское отделение партии «Единая Россия», которое пока возглавляет заместитель Главы города Вологды Сергей Воропанов.