Архангельск, 27 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Архангельске прошло совместное заседание коллегий прокуратуры области и управления Федеральной службы судебных приставов по области, на котором обсуждены итоги проверки исполнения законодательства об исполнительном производстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по области Илья Костин, заместитель председателя правительства области Виктор Иконников, уполномоченный по правам человека в области Любовь Анисимова, и.о. председателя областного суда Дмитрий Григорьев, представители территориальных управлений федеральных органов власти области, сотрудники прокуратуры области, УФССП России по области, горрайспецпрокуроры.

Совместное заседание коллегий инициировано прокуратурой области в связи с ненадлежащей исполняемостью решений судебных и административных органов.

На протяжении последних лет показатели деятельности УФССП ухудшились. С 2013 по 2015 годы количество исполнительных производств возросло более чем на 11%. При увеличении удельного веса оконченных по различным основаниям и прекращенных исполнительных производств их количество оконченных фактическим исполнением сокращается (2013 г. — 64%, 2015 г. — 58,1%).

Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, возросла с 22 до 32 млрд. руб. или на 42%. При этом фактически взыскано лишь 4 млрд. руб.

В этом году принудительному исполнению подлежало более 470 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 27 миллиардов рублей.

«Исходя из численности населения региона — 1,2 млн. человек, каждый третий его житель является должником по исполнительным производствам», — отметил заместитель прокурора Сергей Акулич.

Однако статистические данные управления показывают, что процент оконченных в 2016 году фактическим исполнением производств составил всего 32 от общего их количества (154 тыс.), взысканных денежных средств — лишь 7% (взыскано 2 млрд. руб.).

«Особенно негативной является ситуация по взысканию задолженности по алиментам. На 1 июля остаток неоконченных исполнительных производств данной категории составил свыше 13 тысяч, при этом сумма задолженности по ним достигает 1,5 млрд. руб. Реально получает денежные выплаты только каждый третий ребенок. Несмотря на такое положение дел, судебные приставы не изыскивают все возможные источники доходов неплательщиков, жесткие меры, направленные на исполнение решений судов, не принимают. В связи с изменением диспозиции статьи 157 УК РФ и вступлением в силу с 15.07.2016 ст. 5.35.1 КоАП РФ всего по области возбуждено 134 таких административных производств. Уголовных дел с того времени не возбуждалось», — продолжил Сергей Акулич.

Аналогичная ситуация с взысканием административных штрафов за правонарушения и преступления, где реальное исполнение составило 45%, не взысканными остаются более 648 млн. руб. или 86%.

По результатам состоявшегося обсуждения прокуратурой области совместно с УФССП России по области разрабатывается комплекс мероприятий, которые позволят повысить качество исполнения судебных решений и иных исполнительных документов.