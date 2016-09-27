Донецк, 27 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Сегодня, 27 сентября, глава ДНР Александр Захарченко поручил госпредприятию «Республиканская топливная компания» создать 25-суточный резерв топлива. Как сообщает ДАН, соответствующе поручение Захарченко дал во время совещания с представителями сектора экономики и крупных торговых сетей республики.

«Я даю указание обеспечить резервные запасы топлива на республиканских АЗС, чтобы не было пробелов на случай непредвиденных ситуаций с поставками, а тем более в осенне-зимний период. Создайте 25-суточный запас», — поручил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в ДНР и ЛНР регулярно происходят «топливные кризисы». Так, на республиканских заправках четыре раза прекращалась реализация ГСМ. Из-за острого дефицита топлива цены на бензин и ДТ поднимались в разы, появлялся «черный рынок».