Красногорск, 27 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Власти Московской области утвердили новую форму единого платежного документа (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В новой платежке основные изменения получила расчетная часть. Жители региона получат квитанции нового образца в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

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«Если раньше данные о текущих начислениях, произведенных оплатах и перерасчетах были разбиты на две таблицы, то теперь все данные будут размещены в одной. Для максимального удобства расшифровка дана в разрезе каждой услуги, а не с разбивкой на поставщиков, как это было раньше и, зачастую, путало граждан», — отмечают в пресс-службе, подчеркивая, что новая квитанция стала более удобной для прочтения.

Помимо этого в новой форме были упрощено извещение и квитанция для оплаты. Теперь в извещении указана только информация, которая необходима банкам и кассам для приема платежа, а в квитанции размещена информация, необходимая жителю. Также в ЕПД был увеличен размер шрифта и размер бланка приема и передачи показаний приборов учета.

«Новый ЕПД более стал удобным для прочтения, но при этом сохранил все предусмотренные законодательством атрибуты. Благодаря внесенным изменениям наиболее значимая для жителей информация стала более доступна для восприятия, а бланк приема и передачи показаний приборов учета — более удобным для заполнения. Кроме того, в соответствие с рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ РФ, в новой квитанции приведен блок справочной информации», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Постановление правительства Московской области об утверждении новой формы единого платежного документа уже подписал губернатор Андрей Воробьев.