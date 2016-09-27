Донецк, 27 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум.



Шпонько Григорий Андреевич. Птичницы

В ДНР в крупных торговых сетях максимальная наценка на овощи будет составлять 10%. Как сообщает ДАН, об этом 27 сентября во время совещания с руководителями крупных торговых сетей республики заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Принято решение, что вся продукция, которая будет выращиваться в теплицах и овощных хозяйствах, будет в первую очередь поставляться вам, и вы будете устанавливать цену по всей республике. Я разрешаю вам установить наценку в размере 10%», — сказал Захарченко.

Он призвал Минпромторг проконтролировать ценовую политику в ДНР. Захарченко также проинформировал, что к весне 2017 года крупнейшая в республике Шахтерская птицефабрика будет полностью модернизирована.

«Шахтерская птицефабрика в ближайшее время будет полностью модернизирована. Будут очищены те площадки, которые сейчас не пригодны для выращивания птицы. К следующему году, к весне, мы получим фабрику, которая сможет обеспечить мясом птицы не только нашу республику, но и Луганскую республику, и в дальнейшем экспортировать в Россию», — считает он.

При этом Захарченко рассказал о желании открыть в ДНР новое государственное предприятие по разведению крупного рогатого скота. «Перед нами стоит задача наполнения рынка республики мясом. Есть предложение подготовить решение Совмина создать предприятие, которое будет заниматься разведением крупного рогатого скота», — подчеркнул Захарченко.

Напомним, в сентябре в ДНР резко подорожали продукты питания. По отдельным категориям товаров цены выросли в 1,5−2 раза. Больше всего цены выросли на сахар, подсолнечное масло и овощи. Так, 1 кг куриного мяса поднялся в цене на 21 руб. и стоит теперь 130 руб, свинина подорожала до 340 руб. за кг. За килограмм сахара теперь придется заплатить 25 — 30 гривен (до 1,15 долл). Это вдвое больше, чем в августе. На 30% подорожали яйца. Вместо 15−18 гривен за десяток яиц теперь просят 20−23 грн (до 0,88 долл). Подсолнечное масло с 24 — 30 гривен за литр подорожало до 39 — 50 грн (до 2 долл).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Максим Савенко сообщал, что в результате обстрелов и военных действий в республике пострадало более 50 объектов животноводства, ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.