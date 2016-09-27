Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, а также еще целый ряд улиц и дорог в центре города предстоящей зимой будут обрабатывать не песком и солью, а гранитной крошкой. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил комитет по благоустройству северной столицы.

Уборка снега в Петербурге

В опубликованном на сайте комитета списке — пешеходные Малая Садовая и Малая Конюшенная улицы, популярные у горожан и туристов набережные Фонтанки, Мойки, Карповки, Пряжки, канала Грибоедова, Крюкова канала, Адмиралтейская и Английская набережные Невы и многие другие адреса.

Всего в списке — 300 автомобильных дорог и 110 тротуаров. По сравнению с прошлой зимой, площадь «под крошку» увеличилась в 4,5 раза — до 1,8 млн кв. метров, подчеркивают в смольнинском комитете.

Чтобы применение гранитной крошки не нанесло ущерб городской канализации, в перечень вошли дороги с открытой системой канализации, пешеходные зоны, набережные, отделенные от проезжей части бортовым камнем, и другие адреса, где крошка не будет попадать в водоотвод.

Зимой 2015−16 года в качестве эксперимента гранитной крошкой обрабатывали участок набережной Фонтанки, улицу Правды и Большую Московскую улицу. Этот опыт был признан успешным.

«На проезжей части предстоящей зимой будет использоваться крошка диаметром 2−5 мм, на тротуарах — 1−3 мм. Важное отличие крошки от песка: песчинки имеют округлую форму, а крошка — острые края, они буквально «впиваются» в накат, не давая обуви скользить. Еще один неоспоримый плюс крошки — она не смерзается в комки», — поясняют в комитете по благоустройству плюсы использования нового материала.

Посыпанная зимой крошка будет оставаться на дорогах и тротуарах до полного таяния снега. Затем ее уберут: с проезжей части — пылесосами, с тротуаров — вручную. Крошку петербургским дорожникам поставляют предприятия Ленинградской области.

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Как сообщалось ранее, предстоящей зимой Санкт-Петербурга продолжит курс на бессолевую уборку города, делая акцент на прометание и вывоз снега. Прошлой зимой с улиц Петербурга было вывезено почти 1,5 млн кубов снега — почти столько же, как за два предыдущих года вместе взятых.

При этом зимой 2015−16 было израсходовано почти в 5 раз меньше соли, чем годом ранее. Для ликвидации скользкости использовался песок и пескосоляная смесь, в которой доля соли не превышала 10%.