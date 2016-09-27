Москва, 27 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России намерено в 2017 году уменьшить поддержку секторам отечественного автопрома, которые добились положительной динамики. Об этом сегодня, 27 сентября заявил глава министерства Денис Мантуров по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«Тем секторам автопрома, которые наращивают положительную динамику, в следующем году мы будем снижать объемы поддержки. Мы будем делать такие программы, как, например, «Автомобиль для села», — пояснил Мантуров.

«Такие программы будут ориентированы на определенные группы потребителей и сектора автопрома», — отметил министр.