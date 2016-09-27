Москва, 27 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Минэкономразвития РФ намерены пересмотреть отношение к рекламе алкоголя. Напомним, что в настоящее время законодательство запрещает рекламу алкогольных напитков в большинстве СМИ. Однако в Минэкономразвития полагают, ссылаясь на письма производителей алкогольной продукции в ведомство, что текущие ограничения в период кризиса создают барьеры для развития бизнеса в России, при этом доля поддельного алкоголя и контрафакта на российском рынке все еще остается высокой.

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У государства, которое довольно внезапно может изменить свое отношение к рекламе алкогольных напитков, есть следующие долгосрочные цели. Во-первых, поддержать отечественных производителей вина, и в первую очередь виноделов Крыма. Это особенно важно сегодня, так как производители алкоголя из Крыма, в том числе виноделы, не могут экспортировать свою продукцию из-за санкций, и, кроме того, производители отечественных вин являются одними из немногих в пищевой промышленности, кто не выиграл в результате российского продовольственного эмбарго, так как импорт вин из Европы в Россию не запрещен. Поэтому поддержка производителей вина из Крыма, в том числе известных на весь бывший СССР брендов, сегодня просто необходима.

Нуждаются в поддержке также и виноделы Кубани, так как производимые ими недорогие, но качественные вина пользуются все большим спросом среди российских покупателей. По данным крымских СМИ, в 2015 году крымское производство алкогольных напитков сократилось примерно на треть к 2014 году. Тем не менее, производство отдельных видов алкогольных напитков в Крыму в прошлом году выросло. Так, производство шампанского и игристых вин в республике в 2015 году увеличилось на 3,1% к 2014 году, а производство столового вина к 2014 году выросло втрое. Сокращение производства алкоголя в Крыму наблюдается в основном в крепких алкогольных напитках.

Во-вторых, государство может поддержать ряд СМИ и в первую очередь печатные СМИ, обеспечив им приток рекламных бюджетов от отечественных производителей алкогольной продукции. По данным АКАР, в первом полугодии 2016 года объемы рекламы в печатных изданиях упали в годовом исчислении на 13%, при том что в целом рекламный рынок России вырос за указанный период в годовом исчислении на 17%. Прибыльные печатные издания в России сегодня можно пересчитать по пальцам, большинство изданий рассчитывают на средства спонсоров или государственную помощь.

Таким образом, планируемые изменения в законе о рекламе смогут поддержать одновременно и отечественных производителей вина, и российские СМИ. У российских же покупателей и читателей печатных СМИ, в свою очередь, появится дополнительный повод выпить хорошего отечественного вина.