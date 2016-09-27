Алжир, 27 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Сегодня из-за того, что некоторые страны не снижают производство, мировой рынок нефти восстанавливается более низкими темпами, чем должен. В связи с этим министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи надеется, что в Алжире странам ОПЕК и не ОПЕК удастся договориться по поводу соглашения о заморозке уровня добычи черного золота. Об этом сегодня, 27 сентября, пишет агентство «Прайм».

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Аль-Мазруи заявил, что ОАЭ не говорит о снижении уровня производства нефти, ОАЭ говорит о заморозке. Причем Абу-Даби поддерживает такую меру стабилизации рынка еще со встречи в Дохе, а также призывает другие стороны тоже присоединиться к соглашению. Однако министр Объединенных Арабских Эмиратов не сказал, когда примерно рынок нефти сможет достичь баланса. Аль-Мазруи уклончиво ответил, что все зависит от того, что будут для этого делать страны-экспортеры нефти.

«Мы надеемся встретиться и договориться», — сказал министр.

Однако именно подписание соглашения о заморозке уровня добычи нефти имеет все шансы сорваться. По крайней мере, сегодня в беседе с журналистами министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил, что прибыл на форум в Алжир только для того, чтобы обменяться мнениями по поводу соглашения о заморозке или сокращении производства сырья, но не более того. Причем ранее Иран заявлял, что готов поддержать ОПЕК в стремлении стабилизировать цены на нефть. Однако сокращать или замораживать производство не был намерен. Несмотря на это, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не раз выражал уверенность в том, что соглашение по заморозке будет подписано. После своей поездки в середине сентября в Тегеран генсек говорил, что Иран готов к сотрудничеству.

Примечательно, что еще в понедельник, 26 сентября высокопоставленный представитель делегации ОАЭ заявил, что его страна не надеется на то, что страны ОПЕК смогут договориться по поводу заморозки уровня добычи нефти в Алжире. Вероятность такого сценария невелика, так как разногласия между членами самой Организации очень велики. И все же подобные встречи весьма полезны, отметил представитель ОАЭ.

Напомним, что 26 сентября, в Алжире начался Международный энергетический форум. Он продлится до 28 сентября. В последний день форума в его кулуарах пройдет встреча стран ОПЕК и не входящих в картель государств, где будет обсуждаться вопрос о стабилизации рынка нефти. Планируется, что стороны должны будут принять решение насчет заморозки уровня производства нефти или его сокращения. Как ранее писало ИА REGNUM, глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что Россия готова участвовать в диалоге по поводу способов нормализации цен на нефть. Однако, в первую очередь, необходим консенсус внутри самой Организации стран-экспортеров нефти. Ведь предыдущая аналогичная встреча в Дохе провалилась, потому что согласованности между членами ОПЕК не было. Сегодня также должна будет состояться встреча российского Минэнерго с министром Ирана Бижаном Зангане и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

В течение последних двух дней ряд участников предстоящей встречи заявил, что поддерживает соглашение по заморозке. Это, к примеру, и Ирак, и Кувейт, и Саудовская Аравия. А министр нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил в интервью Russia Today, что если нефтедобытчики не смогут договориться по поводу каких-либо соглашений по стабилизации рынка нефти в Алжире, то цены на черное золото «могут рухнуть ниже $20 за баррель.

«Если мы не достигнем соглашения в сентябре на встрече, которая должна вскоре состояться в Алжире, то окажемся втянутыми в ценовую войну, в ходе которой, в отсутствие соглашения и координации, цены могут рухнуть ниже 20 долларов за баррель», — подчеркнул дель Пино.