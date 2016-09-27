Ярославль, 27 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Ярославской области компенсации за найм жилья для губернатора не превысят 50 тысяч рублей. Такое решение приняла областная дума по законопроекту, внесенному новым главой региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Миронов внес в облдуму законопроект, предусматривающий ежемесячные компенсации из бюджета за найм жилья в размере не более 50 тысяч рублей для главы региона и не более 35 тысяч — для госслужащих области.

Рассматривая эту инициативу, комитет думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления решил, что престиж губернаторской власти требует больших расходов на обеспечение личного комфорта главы региона. В результате депутаты-члены комитета предложили увеличить сумму компенсаций губернатору за найм жилья до 80 тысяч рублей и до 50 тысяч госслужащим.

Однако, накануне заседания думы председатель комитета Андрей Крутиков отозвал эту поправку, и 27 сентября депутаты утвердили исходный документ. Впрочем, представители КПРФ считают, что при «дырявом бюджете» эти траты недопустимы.

«Мы еле-еле «выбили» компенсацию проезда на внешкольные занятия для детей из многодетных семей, которая обошлась бюджету в 6 миллионов. Теперь почти столько же будем тратить на «достойное» жилье для новой команды губернатора. Если учесть состав правительства Ярославской области и заместителей губернатора, по самым скромным прикидкам получается порядка 5 миллионов рублей в год. И это еще не все: в мэрии Ярославля тоже подмосковная команда формируется», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.