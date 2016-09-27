Душанбе, 27 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Для сохранения «Таджикской алюминиевой компании» и минимизации издержек эксперты рекомендуют руководству этого бюджетообразующего предприятия временно снизить производство алюминия на 5,3% — «в связи со значительным понижением уровня мировых цен на первичный алюминий, наблюдаемым в течение 2016 года, и сложившейся в этой связи неблагоприятной ситуацией на рынке, которая может спровоцировать рост убытков «ТАЛКО». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает «Азия-Плюс».

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В компании не исключают, что до конца года будет произведено 150 тысяч тонн первичного алюминия вместо запланированных ранее 158 тысяч тонн. В противном случае ожидаются потери более $30 млн (свыше 1,92 млрд рублей по текущему курсу).

По словам представителя «ТАЛКО», объем производства первичного алюминия в первой половине 2016 года был увеличен на 13,5% или на 73 тысячи тонн.

ИА REGNUM напоминает, что «ТАЛКО» — единственный алюминиевый завод в Средней Азии и одно из крупнейших промышленных предприятий Таджикистана. В последние годы на этом предприятии наблюдается серьезное падение производства. Так, только с 2007 по 2014 годы его объемы снизились более чем в три раза — с 420 тысяч тонн до 125 тысяч тонн.

Отметим, что основными покупателями продукции «Таджикской алюминиевой компании» по-прежнему остаются Турция, Тайвань, Иран, Вирджинские острова, Узбекистан и Пакистан.