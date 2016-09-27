Махачкала, 27 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Глава Ахвахского района Дагестана Исмаил Магомедшарипов досрочно сложил полномочия, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Магомедшарипов покинул должность в связи с избранием депутатом Народного Собрания Дагестана от «Единой России». Временно исполняющим обязанности главы района назначен Хасмагомед Муслимов, который до этого работал заместителем руководителя муниципалитета.



Магомедшарипов возглавлял район с 2008 года, когда он впервые был избран на эту должность по итогам второго тура голосования. Тогда за него проголосовали 99% избирателей при явке 64%. На следующих выборах в 2012 году он набрал 93% голосов при явке почти 65%.



Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году четыре депутата Народного собрания республики отказались от мандатов по разным причинам. Так, представитель «Единой России» Ханлар Пашабеков ушел из парламента в связи с назначением на должность министра по управлению госимуществом РД. Депутат от «Патриотов России» Ибрагим Казибеков сложил мандат после назначения на пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД. Единственный парламентарий от «Правого дела» Магомед Шабанов отказался от депутатских полномочий в пользу должности главы Кизилюртовского района

Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева (фрагмент). 1917

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Незадолго до этого, ради депутатского мандата, единоросс Ахмед Изилов ушел с поста исполняющего обязанности мэра города Дагестанские Огни.



Напомним, по итогам единого дня голосования 18 сентября 72 мандата в Народном собрании РД получила «Единая Россия». На счету дагестанского отделения партии также девять мест в Государственной думе РФ. «Справедливая Россия» и КПРФ в дагестанском парламенте получили 10 и 8 мандатов соответственно.

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