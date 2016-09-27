Токио, 27 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Японские исследователи предпримут попытку повторить плавание с острова Тайвань к японскому архипелагу, состоявшееся 30 тыс. лет назад, сообщает 27 сентября The Asahi Shimbun.

Иван Айвазовский. Корабль у берега. 1880

Проект возглавил заведующий кафедрой антропологии в Национальном музее природы и науки Токио Йосуке Кайфу. Кайфу сказал, что гребцам понадобится длительная подготовка. Исследователи уже совершили пробный заплыв в июле этого года на соломенных лодках между японскими островами Йонагуни и Ириомоте.

Заплыв оказался не успешным и показал, что экспедиция может столкнуться с рядом, ранее не предусмотренных, проблем, тем более что расстояние между Тайванем и японским островом Йонагуни будет на 25 км длиннее пробного заплыва и океанские течения будут сильнее.

Команда исследователей планирует совершить путешествие с острова Тайвань до острова Йонагуни, расположенного в префектуре Окинава, в 2018 году, а не в 2017 году, как планировалось изначально.

Японские исследователи полагают, что существовало три пути, по которым люди могли добраться до японского архипелага: из Тайваня до острова Окинава более 30 тыс лет назад, с Корейского полуострова до острова Кюсю, примерно 38 тыс. лет назад и через Сахалин до острова Хоккайдо около 26 тыс. лет назад.