Рязань, 27 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Отремонтировать дорогу в Сасовском районе Рязанской области между селами Берестянки и Кустаревка требуют местные жители. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронда (ОНФ), участок дороги в 36 км приходится преодолеть минимум за полтора часа. При этом, по участку проходит «школьный» маршрут, а для жителей сел — это единственный путь до больницы.

Иван Шишкин. Дорога. 1878

«Жители района неоднократно писали обращения в министерство транспортного хозяйства и в правительство Рязанской области. В июне туда выезжала специально созданная комиссия, которая оценила разрушение асфальта на 75%. Местные власти признали неудовлетворительное состояние дороги», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом стоимость капитального ремонта участка — более 300 млн рублей. Таких денег в бюджете района, разумеется, нет. Поэтому власти решили сделать здесь ямочный ремонт. Однако, активисты уверены, что это не поможет, и в следующем году по дороге проехать будет уже невозможно.

ИА REGNUM напоминает, что, к примеру, в соседней Тамбовской области ОНФ также раскритиковал школьные маршруты. Активисты провели проверки школьных маршрутов в восьми районах области. На всех были выявлены различные нарушения. Самым частым нарушением стало отсутствие оборудованных остановок и указателей о высадке детей. Нарекания вызвало и состояние дорог.

Читайте также: Встряска не только для мозгов: тамбовские дети ежедневно рискуют жизнью

Такие же проблемы есть и в других регионах ЦФО. К примеру, в Брянской области районные власти не смогли открыть школьный маршрут из-за того, что дорога не отвечает никаким требованиям.

Читайте также: Минус 14 школ за два года: образование по-брянски