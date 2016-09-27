Москва, 27 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обмен на «услугу по защите интересов России на западном направлении» за счёт работы таможенных органов Белоруссии может потребовать оплату — в условиях обострения экономических отношений между Москвой и Минском, передаёт RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отмечается, что российско-белорусская напряжённость набирает обороты: Лукашенко стремится усилить давление на Москву для возврата утраченных экономических преференций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрия Сенько заявил, что только благодаря белорусской таможне Россия может защитить свои интересы на западной границе.

«Россия ведь только благодаря нашей таможне защищает свои интересы на западном направлении, и опирается она на таможенные органы Белоруссии», — сказал он.

Напомним, Россия и Белоруссия не договорились по вопросам погашения белорусскими госпредприятиями задолженности за потреблённый газ. Москва приняла решение ограничить поставки российской нефти по «интеграционным» ценам в Белоруссию. После этого Лукашенко заявил о пересмотре подходов к интеграции с Россией.