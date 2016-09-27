Липецк, 27 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Липецкой области с 3 по 14 октября пройдет декада туризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 сентября рассказал заместитель главы администрации области Юрий Таран.

Туризм — лучший отдых! Советский плакат

Мероприятия начнутся 3 октября в Краеведческом музее с выставки конкурсных работ участников областного конкурса «Я живу в Липецкой области». Декада туризма будет условно разделена по направлениям: развитие внутреннего туризма и перспективы въездного туризма. Планируется подписание инвестиционных соглашений, соглашений о сотрудничестве, пройдут круглые столы, студенческий туристский форум, промотуры, бесплатные экскурсии, презентации туристических маршрутов, рекламный тур для турагенств и туроператоров ЦФО. Состоятся встречи с отельерами и рестораторами; будут рассмотрены вопросы развития автотуризма в Липецкой области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Будут подведены итоги конкурса «Я люблю Липецкую область» среди школьников.

Завершится декада 14 октября большой итоговой конференцией с участием представителей администрации области, турагентов и туроператоров, представителей транспортных компаний и бизнес-структур, туристско-информационных центров всех муниципальных образований области, экскурсоводов, отельеров и рестораторов, общественных организаций и средств массовой информации.

«Сегодня для нас очень важно решение задачи, которую поставил глава администрации Липецкой области Олег Королев по развитию туристической отрасли в регионе. В этом году мы решили провести новое для региона мероприятие, которое получило условное название декада туризма. Это время, когда мы постараемся как можно больше людей заинтересовать вопросами туризма, как можно больше профессионалов привлечь к развитию отрасли», — отметил Юрий Таран.

Сам глава региона считает, что туризм является не только отдельной экономической отраслью. «Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития», — заявил Олег Королев.