Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум.



tookapic Чайник на газовой плите

В Ростовской области в трёх городах, где из-за долгов за газ компания-поставщик ограничила подачу голубого топлива, ситуацию удается разрешить через суд. Так, следом за Новочеркасском газоснабжение «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» обязан восстановить в Таганроге. На очереди — Азов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 27 сентября.

Напомним, что надзорное ведомство держит ситуацию на постоянном контроле. Материалы прокурорской проверки также переданы в антимонопольную службу. Согласно инспекции, компания нарушает антимонопольное законодательство, злоупотребляя доминирующим положением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за долгов за газ прекращение подачи голубого топлива привело к отключению горячей воды в 54 многоквартирных домах Таганрога и 20 соцобъектов, в том числе семи дошкольных учреждений, двух детских домов и четырех медучреждений.

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Из-за отключений газа Ростовской области грозит режим ЧС

Отметим, что Азов, Таганрог и Новочеркасск были названы в числе самых нерадивых должников за газ в декабре прошлого года во время визит на Дон специального представителя президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова. Он тогда назвал сумму долга, которая превышает 3 млрд рублей. Не платят за ресурс предприятия и организации, население вносит платежи своевременно.