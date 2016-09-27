Домодедово, Московская область, 27 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Грузчик, до смерти избивший посетителя в магазине подмосковного Домодедово, арестован на два месяца, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

«Грузчика магазина в Домодедове арестовали на два месяца», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 27 сентября по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, 19-летнего грузчика торговой точки подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября двое покупателей попытались украсть бутылку водки из магазина в Домодедово. При выходе из магазина охранники объекта остановили мужчин. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки один из покупателей задел грузчика магазина. После чего грузчик нанес потерпевшему несколько ударов ногой в живот. 22 сентября, утром, посетитель магазина обратился в больницу, где скончался спустя несколько дней.