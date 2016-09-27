Москва, 27 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Несмотря на прогнозный убыток ОАО «Российские железные дороги» в размере более 142 млрд рублей, тарифы пассажирских перевозок, скорее всего, будут сохранены на неизменном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM РЖД

«Скорее всего, тарифы пассажирских перевозок будут сохранены. Ведь уже сейчас отдельные виды услуг РЖД для пассажиров по стоимости сопоставимы со стоимостью услуг авиаперевозчиков», — заявил Егоров.

Он также напомнил, что указанный прогнозный сценарий сделан с учетом всевозможных экономических рисков: «Прогнозный убыток в 2017 г. на сумму более 142 млрд рублей — это оценка самой компании с учетом всевозможных рисков: от падения экономики в целом до снижения объема грузоперевозок и так далее».

В то же время в качестве мер стабилизации положения РЖД в настоящее время «рассматриваются как точечные индексации на отдельные виды грузовых перевозок, так и меры оптимизации затрат в рамках всей корпорации», отметил он.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер также считает, что, судя по предложениям менеджмента ОАО «РЖД», оснований для беспокойства по поводу роста цен на транспортные услуги для рядовых граждан нет.

«Интересы рядовых граждан в этом случае не пострадают, поскольку за неэффективность РЖД заплатит бюджет, либо дополнительная нагрузка ляжет на бизнес», — заявил Вернер корреспонденту ИА REGNUM.

Он отметил, что озвученная менеджментом компании цифра потенциального убытка в 142,4 млрд рублей является «стартовой позицией в переговорах с межведомственной рабочей группой».

По его словам, с недавних пор в правительстве взят курс на оптимизацию расходов и повышение эффективности экономики, «в связи с чем тарифы естественных монополий теперь индексируются по принципу «инфляция минус», указал эксперт.

«Так, в прогнозе социально-экономического развития предполагается, что тарифы на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки вместе с замедлением инфляции увеличится в ближайшие три года на 4,5%, 4,5% и 4,2%», — привел он в качестве примера.

Для того, чтобы быть рентабельной и осуществлять необходимые инвестиции, компания должна стать более эффективной, что потребует существенных усилий, «к которым в госкомпаниях не привыкли», заметил эксперт.

«Да и предложенные меры экономии в 50,3 млрд руб. будет непросто реализовать в условиях продолжающегося, пусть медленного роста цен», — подчеркнул он, комментируя планы ОАО «РЖД» по оптимизации расходов.

В таких условиях «в качестве подстраховки менеджмент РЖД попросил правительство сохранить экспортную надбавку к тарифам на грузоперевозки и подготовил два дополнительных варианта, которые предполагают дополнительные индексации на перевозки в полувагонах, на контейнерные перевозки и за порожний пробег», — указал Вернер.

«Все дело в расчетах. РЖД и межведомственной группе предстоит разобраться насколько они верны и какими мерами можно будет исправить ситуацию, если в этом возникнет необходимость», — заключил эксперт.

Напомним, что 27 сентября «Ведомости» сообщили о том, что ОАО «Российские железные дороги» могут закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб., — такой прогноз компания подготовила к заседанию межведомственной рабочей группы, которое провел зампред правительства Аркадий Дворкович 26 сентября.

В самой РЖД в качестве комментариев газете сообщили, что компания в 2017 г. продолжит оптимизацию расходов, чтобы достичь безубыточности.

Компания может получить прибыль в 10 млрд рублей в 2017 г., если ей удастся оптимизировать расходы на 50,3 млрд и получить 17,6 млрд в виде дивидендов от «дочек», прибыли от перевозок на МКЖД и так далее. Еще 40 млрд рублей РЖД надеется получить, если будет продлено действие экспортной надбавки к тарифам.

Если же экспортная надбавка будет отменена, в компании предлагают дополнительно индексировать тарифы в 2017 г.: на контейнерные перевозки и перевозки в полувагонах грузов 1-го и 2-го класса — на 4,2%, для грузов 3-го класса — на 2,2%, для порожнего пробега — на 2,75%. В крайнем случае РЖД предлагает индексировать тариф за порожний пробег на 10%. Еще 40 млрд рублей перевозчику может принести изменение в тарификации нефтяных грузов.