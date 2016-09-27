Ярославль, 27 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. 27 сентября Ярославская областная дума поддержала предложения регионального правительства по корректировке бюджета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте, основные изменения связаны с увеличением расходов на зарплату работников социальной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета 2016 года средства на зарплату и социальные выплаты были заложены не в полном объеме из-за нехватки доходных источников — лишь на 9 месяцев. Осенью пришла необходимость свести концы с концами. Поправки в бюджет предполагают увеличение расходов на выплату заработной платы на 1,042 миллиарда рублей. В том числе, 837 миллионов по департаменту образования и 99 миллионов по департаменту здравоохранения. Также предлагается увеличить ассигнования на социальную поддержку населения практически на 511 миллионов рублей.

Расходы будут увеличены за счет роста дефицита бюджета на 858 миллионов рублей, а также сокращения ряда программ. 645 млн будет снято с тех программ, по которым в текущем году еще не заключены контракты, и 329 млн рублей — с адресной инвестиционной программы, то есть из программы развития. В связи с этим депутаты рекомендовали правительству обратить внимание на финансирование ряда объектов, которые имеют высокую социальную значимость. Среди таковых — строительство школ в Рыбинске и Ярославском районе, строительство центра внешкольной работы «Ювента» в Переславле, бассейна в Ростове, газопровода Кормилицыно-Комарово и ряд других.

«Как мне представляется, новая команда правительства пока до конца не вникла в ситуацию по каждому объекту. После общения с депутатским корпусом в правительстве понимают, что наиболее значимые для области и для людей объекты надо доделывать и сдавать, но пока нет понимания по срокам, финансированию. Со стороны правительства сегодня были публичные обещания, что все это будет сделано. Но им нужно время, чтобы разобраться в ситуации. По достигнутой договоренности, через месяц правительство представит дорожную карту по каждому объекту — как доводить его до ума в сложившейся финансовой ситуации. Разумеется, мы будем держать этот процесс под контролем», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

И.о. заместителя председателя правительства Ярославской области — директор департамента финансов Илья Баланин, в свою очередь, заявил, что глава региона потребовал завершить все строящиеся объекты на территории региона.

«Дмитрием Юрьевичем Мироновым поставлена задача не допустить замораживания строительства и долгостроев на территории области. Все объекты должны быть достроены. Сейчас надо понять, почему идет остановка в строительстве. Проводится инвентаризация и составление дорожных карт по каждому объекту», — отметил Илья Баланин.

Между тем, как отметили депутаты, собственные доходы Ярославской области падают — снижаются налоговые поступления, в первую очередь, спад идет по акцизам.

«Самое главное — это приведение в соответствие доходной и расходной части бюджета. Ситуация с адресной инвестиционной программой и возможностью в необходимом объеме финансировать социальную сферу вызвала горячие споры на заседаниях комитетов. Но решение, принятое на думе, состоялось вполне консолидировано», — резюмировал председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.

Коррективы в бюджет текущего года также предстоит внести в ноябре. Вместе с тем, областные власти уже приступают к формированию проекта бюджета следующего года. 7 октября в Думе состоятся депутатские слушания по формированию бюджета 2017 года.