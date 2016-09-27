Усинск, Коми, 27 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Как доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, план организационно-технических мероприятий по ликвидации разлива нефти предполагает завершение работ до установления устойчивого снежного покрова. Сил и средств, привлечённых на устранение последствий инцидента, достаточно. Ликвидационные работы ведутся круглосуточно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

По информации министра к настоящему времени произведён полный осмотр загрязнённого участка. Все работы проводились с участием представителя общественности. Площадь нефтезагрязнения составляет 3,5 гектара, объём разлившейся нефти устанавливается, точные данные будут получены в ходе расследования. Нефть в водотоки не попала — от места порыва до ближайшего водного объекта 430 метров. На текущий момент собрано 17,5 кубометров нефти, объём срезанной загрязнённой растительности вместе со шламом составил около 9 кубометров. Вывоз собранного нефтезагрязнённого грунта производится на шламонакопитель КСП-56 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В дальнейшем шлам будет переработан на специальных установках СПАСФ ООО «Природа».

Для проведения работ участок разбит на сектора, сделаны отводные траншеи. Ведётся гидросмыв нефти с кустов и растительности, по периметру траншей установлены нефтесборщики. На ликвидации инцидента задействованы 173 человека из числа работников предприятия ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и привлечённого на очистку нефтезагрязнения специализированного аварийно-спасательного формирования СПАСФ ООО «Природа», а также 32 единицы техники и 8 единиц специализированного оборудования. Люди работают посменно — развёрнут вахтовый посёлок со столовой и медпунктом. Работники обеспечены горячим питанием, организовано дежурство пожарно-спасательного отряда.

Как сообщает пресс-служба правительства, причиной разлива нефти, обнаруженного 22 сентября 2016 года в 113 километрах от Усинска на Верхне-Возейском нефтяном месторождении КЦДНГ-6, стало разрушение нефтесборного коллектора по шву трубопровода диаметром 159 миллиметров. Порыв был оперативно локализован силами работников ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Подача нефти из скважин прекращена, утечка устранена.