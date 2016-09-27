Москва, 27 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Завтра, 28 сентября, на заседании ЦИК зарегистрирует избранных депутатов Госдумы VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. На заседании ЦИК рассмотрит вопрос о «регистрации депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва», следует из опубликованной повестки заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Затем рассмотрит несколько вопросов о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы следующим в списке кандидатам. Переданные мандаты получат представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

Выборы в Госдуму VII созыва прошли 18 сентября по смешанной системе. конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов у «Единой России» — 343 мандата, у КПРФ — 42 мандата, у ЛДПР — 39, у «Справедливой России» — 23. Кроме того, по одному мандату получили одномандатники от партий «Родина» и «Гражданская платформа», а также один самовыдвиженец.