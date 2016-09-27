Ташкент, 27 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Российская теннисистка Виталия Дьяченко уступила представительнице Румынии Патриции-Марии Тиг в матче первого круга турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан). Встреча, которая продолжалась больше 2-х часов, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

Tatiana from Moscow, Russia Виталия Дьяченко

Следующим соперником Тиг на турнире, призовой фонд которого превышает $225 тыс, станет теннисистка из Чехии Дениса Аллертова.

Турнир WTA. Ташкент (Узбекистан). 1-й круг

Патриция-Мария Тиг (Румыния) — Виталия Дьяченко (Россия) — 4:6, 6:4, 6:3.

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