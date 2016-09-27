Шарлотт, США, 27 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Жители города Шарлотт (штат Северная Каролина, США) обратились с призывом к мэру Дженнифер Робертс, начальнику местной полиции Керру Патни и членам городского совета: чиновники, по словам активистов, должны уйти в отставку после гибели от рук полицейского афроамериканца Кита Ламонта Скотта. С заявлением выступил священник Милтон Уильямс, передаёт телеканал CBS.

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Озвучивая мнение жителей Шарлотта, протестующих против полицейского произвола, Уильямс на открытых слушаниях городского совета заявил, что творится несправедливость. «На улицах города будет жарко до тех пор, пока вы не обеспечите справедливость нашим гражданам. Наш город охвачен беспорядками, а вы не отреагировали на них», — сказал священник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста против убийства чернокожего мужчины в Шарлотте начались 21 сентября. Это произошло после того, как вечером 20 сентября на северо-востоке Шарлотта полицейский застрелил чернокожего, вышедшего из машины с оружием. Офицер открыл огонь, поскольку счёл, что мужчина представляет «непосредственную смертельную угрозу». 43-летний Кейт Ламонт Скотт скончался в больнице.

23 сентября Робертс, комментируя акцию протеста в Шарлотте против убийства сотрудником полиции чернокожего мужчины, заявила, что демонстрации стали более спокойными, но и более массовыми.

Вечером 26 сентября в Шарлотте снова вспыхнула протестная волна. После шествия председатель отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в Северной Каролине Уильм Барбер заявил, что действия департамента полиции Шарлотта должны быть расследованы на федеральном уровне.