Краснодар, 27 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Место главы Краснодара стало вакантным. Владимир Евланов, занимавший пост градоначальника кубанской столицы почти 12 лет, ушел с должности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 27 сентября, заявление с просьбой досрочно прекратить свои полномочия главы столицы Кубани и принять его отставку по собственному желанию он подал в городскую думу Краснодара. Так требует законодательство.

krd.ru / Ярослав Потапов Вадим Евланов

Напомним, Владимир Евланов победил на выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва, проходивших 18 сентября, по Краснодарскому одномандатному избирательному округу 46, набрав 50,52% голосов избирателей.

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Кто придёт на смену мэру Краснодара?

Сегодня бывшему градоначальнику удостоверение избранного депутата нижней палаты российского парламента вручил председатель крайизбиркома Алексей Черненко. Он стал первым, получившим заветный документ.

«Передо мной в Госдуме РФ стоят важные задачи, со своей стороны приложу все усилия, чтобы выполнить данные обещания, честно и добросовестно работать в своем округе с избирателями, которые оказали мне доверие», — пообещал Владимир Евланов, поблагодарив всех, кто поддержал его кандидатуру на выборах.

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«Подмоченные» выборы на Кубани: явка превысила среднероссийский показатель

Как отметил на заседания крайизбиркома Алексей Черненко, выборы депутатов Госдумы РФ в Краснодарском крае признаны состоявшимися. 19 сентября крайизбирком подвел итоги голосования на Кубани, протоколы были переданы в ЦИК. 23 сентября Центризбирком утвердил окончательные результаты выборов в Госдуму РФ по стране, и после их опубликования началась регистрация избранных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM , с горожанами и депутатами тогда еще мэр Краснодара Владимир Евланов попрощался уже в июне. Выступая с итоговым заявлением на последнем перед парламентскими каникулами заседании городской думы кубанской столицы, он выразил готовность уйти с поста мэра и дать дорогу молодым, а также принес свои извинения перед краснодарцами за несделанное и невыполненное.