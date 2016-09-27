Москва, 27 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым обсудили в ходе телефонного разговора энергетические проекты двух стран, в том числе строительство АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток», сообщает пресс-служба правительства РФ.

politkuhnya.info Флаги России и Турции

Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия и обсудили график предстоящих двусторонних контактов.

Глава правительства Турции также поздравил Медведева с успешной кампанией «Единой России» на прошедших 18 сентября выборах в Госдуму РФ. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.