Москва, 27 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. КПРФ определяется с кандидатурами на посты глав комитетов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Парламентарии фракции могут возглавить 5 из 26 комитетов.

ИА REGNUM Госдума

Так, комитет Госдумы по делам СНГ может возглавить Леонид Калашников, комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Сергей Гаврилов (он руководит межфракционной группой по защите христианских ценностей). предполагается, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавит Владимир Кашин, комитет Госдумы по региональной политике — Николай Харитонов. Пост главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Вера Ганзя.

Пост вице-спикера Госдумы от КПРФ может занять Иван Мельников, который в Госдуме VII созыва занимал пост первого вице-спикера.

Читайте также: Кандидаты от КПРФ возглавят 5 из 26 комитетов Госдумы