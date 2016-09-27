Гаага, Нидерланды, 27 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Международный уголовный суд в Гааге приговорил исламистского экстремиста Аль-Махди к 9 годам заключения за уничтожение мирового культурного наследия в Мали, сообщает 27 сентября Reuters.

upyernoz Мечеть в Томбукту

Аль-Махди признал свою вину и попросил прощения. Прокуроры потребовали для Аль-Махди от 9 до 11 лет лишения свободы. Суд учел раскаяние Аль-Махди и его сотрудничество в ходе судебного разбирательства и приговорил экстремиста к 9 годам лишения свободы.

Напомним, в 2012 году, в момент захвата города Томбукту, расположенного в центральной части Мали, Аль-Махди входил в исламистскую группировку «Ансар ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тесно сотрудничал с руководством «Аль-Каиды в Исламском Магрибе"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).