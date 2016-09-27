Москва, 27 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Около 80% жителей России признают наличие в стране экономического кризиса. Не заметить этого нельзя, даже уверенные доселе граждане признали этот факт. Хотя и не произошло резкого падения уровня жизни, но и имеющиеся колебания заставили большую часть населения страны адаптироваться к современным реалиям, а остальные просто смирились, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им.Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

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«Опросы общественного мнения показывают, что скепсис есть, но многие оценивают ситуацию не слишком пессимистично, хотя эти настроения российских граждан можно объяснить постлетним периодом. Возможно, поэтому граждане России относятся к кризису «очень легко и не считают его глубоким». С одной стороны, все вернулись из отпусков с опустевшими кошельками. Но с другой, положительный психологический настрой таит в каждом нотки оптимизма. Осеннее-зимние опросы могут дать другой результат, потому что до улучшения ситуации очень далеко», — считает эксперт.

«Ситуация на рынке труда нестабильная. Нет никаких ни фундаментальных, ни косвенных признаков того, что бы могло положительно повлиять на ситуацию на рынке труда. Один факт, что доходы граждан впервые в РФ упали не только в реальном, но и в номинальном выражении, то есть даже подешевевших денег стало меньше, говорит о многом», — пояснил Абрамов.

«Более того, позади самые важные выборы пятилетки. Задача выполнена. Партия власти не только устояла, а упрочила свои позиции. И по большому счету, минимум 3−4 года никому угождать не надо. Не время для популярных или популистских решений. А учитывая финансовые проблемы страны, ухудшать их никто и не будет. Поэтому в лучшем случае, будет так же напряженно, как и сейчас, но скорее всего, будет крен в сторону ухудшения. Пусть и не на всех направлениях, но ощущаться это будет еще долго. Поэтому «легкое ощущение кризиса» ненадолго. Оптимизм со временем будет угасать. Ведь пустые кастрюли куда важнее и острее летнего настроения», — высказал своё мнение эксперт.

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