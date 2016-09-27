Ярославль, 27 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена предъявить генеральному подрядчику, ответственному за содержание улично-дорожной сети города, ГП «Ярдормост», штрафные санкции на сумму порядка 11,5 миллиона рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, причиной тому стало ненадлежащее исполнение муниципального контракта.

фото yardormost.ru Обслуживание Юбилейного моста в Ярославле

В настоящее время, договорно-правовому отделу МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» дано поручение о проведении претензионной работы. Речь идет о подготовке комплектов документов о выставлении ГП «Ярдормост» двух штрафов на сумму около 11,5 миллиона рублей.

«23 сентября генподрядчику было выдано предписание об устранении нарушений при выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети города Ярославля в срок до 26 сентября. В результате проведенной проверки установлено, что предписание не исполнено. Результаты проверки оформлены надлежащим образом в виде соответствующих актов. Сумма штрафов рассчитана, исходя из объемов контракта», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Павел Логвин.

В мэрии подчеркивают: если ситуация не исправится, муниципальный контракт с генподрядчиком будет расторгнут. Однако сам подрядчик считает, чтомэрии не плохо бы сперва расплатиться по долгам. По словам генерального директора ГП «Ярдормост» Виктора Лифанова, в настоящее время задолженность города перед предприятием составляет 150 миллионов рублей.

«Хотят навести прядок, только непонятно, за какой счет. При такой задолженности и при таком отношении нет стимула работать. А у нас тоже долги — по кредитам отдаем по 5 миллионов. И мы фактически инвестируем в дорожную отрасль, а нас ругают, что прибыль мала. Замкнутый круг», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Виктор Лифанов.

Гендиректор ГП «Ярдормост» допускает расторжение контракта по обоюдному согласию. Однако если мэрия решит расстаться с генподрядчиком в одностороннем порядке, руководство предприятия намерено пойти в суд. Однако в такой ситуации город вообще может остаться без уборки, опасается Виктор Лифанов.

«Претензии предъявлять всегда можно. Листва осенью падает ежесекундно, и хотя мы проезжаем и сгребаем опавшие листья, убрать каждый листик не можем. И говорить о том, что сегодня где-то листья лежат — это смешно. Если листва сгнила, превратилась в кашу — другое дело, значит, ее неделями не убирали. Если мэрия хочет другого подрядчика — пусть ищет. Но здесь важно вообще не провалить уборку города», — подчеркнул Виктор Лифанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за время исполнения муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети Ярославля мэрия города уже предъявила ГП «Ярдормост» штрафные санкции на сумму 17,1 млн рублей.