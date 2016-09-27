Курган, 27 сентября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В бюджет Курганской области и план приватизации внесены корректировки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

bukvi.ru Бюджет

Народные избранники в двух чтениях приняли изменения в закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год». Изменены его основные характеристики. Общий объем доходов в сумме 35 млрд 843 млн 385,7 тыс. рублей, увеличение составило 1 млрд 545 млн 185,7 тыс.рублей. Общий объем расходов утвержден в сумме 40 млрд 172 млн 403,8 тыс. рублей, увеличение составило 2 714 901,5 тыс.рублей. Дефицит бюджета увеличился на 1 млрд 169 млн 715,8 тыс. рублей и составил 4 млн 329 тыс. 018,1 тыс.рублей.

Исполнение областного бюджета за первое полугодие текущего года составило 15 млрд 864,4 млн рублей, по кассовому исполнению расходов — 15 млрд 871 млн рублей, дефицит составил 6,7 млн рублей.

Как сообщила депутатам начальник финансового управления Елена Лукашук, денег пока хватает на статьи заработной платы и социальных выплат. Сложно идёт финансирование собственных обязательств перед молодыми семьями, детьми-сиротами и семьями, где родился второй ребёнок. Главный финансист Зауралья пояснила, что область может надеяться лишь в данном случае на поступление федеральных средств.

Пополнить бюджет могла бы продажа областной собственности. Но из плана приватизации государственного имущества Курганской области на 2016 год и на плановый период 2017—2018 годов исключена приватизация ГУП «Кетовская типография», ОАО «Каргапольское ДРСП» и ОАО «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети» в связи с банкротством. В связи с ликвидацией исключено ГУП «Вторпереработка», также были исключены семь объектов газоснабжения населенных пунктов. Был рассмотрен вопрос о приватизации ГУП «Лен Зауралья». К нему депутаты решили вернуться позже. Приватизацию областной доли в Куртамышской типографии перенесли на 2016 год.