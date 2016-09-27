Тбилиси, 27 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. «Парламентские выборы 2016 года должны пройти в справедливой, мирной и демократической обстановке», — заявила на брифинге 27 сентября пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

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Она подчеркнула необходимость дать ответ со стороны государства любой агрессии и насилию и недопустимость постоянных разговоров об угрозе дестабилизации.

«По мнению президента, в любом политическом объединении могут быть склонные к агрессии люди, которые представляют избирательный процесс в более деструкционной форме. Но мы должны сделать все, в первую очередь, со стороны государства, чтобы дать соответствующий ответ агрессии и насилию и провести выборы в мирной и справедливой обстановке. В оставшийся до выборов короткий промежуток времени недопустимо, чтобы главной осью избирательной кампании были бесконечные разговоры об угрозе дестабилизации. Нельзя, чтобы политики на дебатах говорили друг с другом только на языке взаимных обвинений. Мы должны на всем этом поставить точку, и ответ должны дать правоохранительные органы», — заявила Мишвеладзе, косвенным образом прокомментировав тему «революционного сценария», о которой говорится в распространенной в интернете аудиозаписи беседы Михаила Саакашвили с соратниками по партии.

Она призвала политические партии и политиков знакомить избирателей со своими программами и взглядами, чтобы те имели возможность 8 октября мирно сделать собственный выбор.