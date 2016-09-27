Вильнюс, 27 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум.



pixabay.com Алкоголь

Сейм Литвы сегодня, 27 сентября, в особо срочном порядке принял поправку к закону о контроле над алкоголем, в которой решено утвердить установку, согласно которой продавцы алкоголя обязаны требовать показать документы, удостоверяющие личность, только в том случае, когда у них возникают сомнения по поводу совершеннолетия покупателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За это предложение проголосовали 92 члена Сейма, против — 3, воздержались 8.

«Подписанный крупными торговыми сетями меморандум, обязывающий продавцов алкоголя с сентября 2016 года требовать у всех покупателей показать документ, вызвал возмущение общества. Продавцы алкоголя обязаны требовать показать документ у всех покупателей. Документ должны показывать даже те покупатели, которые очевидно достигли совершеннолетия», — утверждается в решении.

Инициаторы предложения считают, что подписанный крупными торговыми сетями меморандум имитирует борьбу с алкоголизмом, отводит внимание от эффективных мер по сокращению потребления алкоголя, реабилитирует продавцов алкоголя в глазах общества, но не сокращает потребление алкоголя среди молодежи.