Москва, 27 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Сегодня цены на зерно снизились, и необходимо учитывать этот фактор для принятия решения по дополнительным объёмам зерна. Об этом 27 сентября в ходе встречи с главой Минсельхоза Александром Ткачёвым заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Цена на зерно несколько снизилась, это нужно иметь в виду и, может быть, не спешить с тем, чтобы «выбрасывать» на рынок дополнительные объемы, а наоборот, работать на сельхозпроизводителя для удержания нужного уровня цен», — сказал Путин.

По его словам, необходимо «иметь в виду обеспечение, прежде всего, собственных интересов, собственных внутренних рынков ‑ и для кормов, и для продовольственного обеспечения хлебом населения»: «При всем растущем экспорте все-таки задача обеспечения самой России — это задача номер один».