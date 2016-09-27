Вашингтон, 27 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Российский ученый Анатолий Зайцев вышел в финал международного конкурса, который проводился Американским обществом клеточной биологии (ASCB), об этом сообщается на сайте общества.

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Зайцев, работающий в Центре теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, является автором исследования об организации клеткой процесса деления. Механизм деления, при котором идентичные хромосомы распределяются между двумя дочерними клетками, до сих пор недостаточно изучен учеными.

Ситуация, когда дочерняя клетка теряет хромосому или получает лишнюю, может привести к таким генетическим заболеваниям, как синдром Дауна, а также к возникновению раковых опухолей.

Анатолий Зайцев изучил влияние белковых комплексов на хромосомах на правильное их разделение между дочерними клетками. Результаты научной работы Зайцева помогут в борьбе с онкологией и ее причинами.