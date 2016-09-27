Москва, 27 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Все билеты, выделенные для болельщиков московского «Спартака» на матч девятого тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», реализованы. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Amarhgil Болельщики «Спартака»

«Продажи билетов в день матча не планируется, — говорится в сообщении. — Гостевые кассы стадиона «Петровский» будут закрыты».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 2 октября 2016 г.

После восьми матчей чемпионата России московский «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Санкт-петербургский «Зенит», набравший 16 баллов, пока находится на 3-й позиции.

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