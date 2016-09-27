Москва, 27 сентября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сегодня большая часть прироста добычи обеспечивается теми вложениями, которые были сделаны ранее. В долгосрочной перспективе все равно придется задействовать дорогие источники нефти. При сохранении низкой цены и недоинвестирования, нарастают фундаментальные риски возникновения дефицита энергоресурсов, накапливания критической массы «выпадающих объемов добычи», сокращения прироста запасов. Об этом сегодня, 27 сентября, завил министр энергетики России Александр Новак на Международном энергетическом форуме, сообщили в министерстве.

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К факторам риска для глобального рынка глава Минэнерго РФ также отнес политически-мотивированные секторальные санкции, дестабилизацию политической обстановки и прямое военное вмешательство.

По мнению Новака, способствовать скорейшему восстановлению баланса на мировом рынке нефти может совместная работа ОПЕК и крупнейших производителей нефти, не входящих в картель. «Уникальный потенциал МЭФ сейчас особенно востребован, его роль должна быть усилена — в том числе, в контексте работы по стабилизации ситуации на нефтяном рынке», — отметил глава Минэнерго РФ.

По его мнению, «одним из элементов такого усиления могла бы стать специальная секция представителей ОПЕК, не опековских экспортеров и крупных производителей-неэкспортеров для обсуждения спорных ситуаций на глобальном рынке».

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 26 по 28 сентября в Алжире проходит Международный энергетический форум. Однако внимание всего мира приковано не конкретно к этому мероприятию, а к предстоящей встрече стран-нефтедобытчиков в кулуарах форума. Страны ОПЕК и не ОПЕК, как ожидается, должны будут договориться по поводу методов стабилизации ситуации на рынке нефти. В частности речь идет о соглашении по заморозке объемов добычи нефти на определенном уровне. Намеченное мероприятие должно пройти в среду, 28 сентября.