Москва, 27 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Новой Москве до конца 2019 года планируется построить около 200 км дорог. Об этом сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сегодня, 27 сентября.

rosavtodor.ru Строительство дороги

«К концу 2019 г. будет построено около 200 км дорог», — сказал он. Жидкин уточнил, что речь идёт о Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО).

По словам Жидкина, для ТиНАО в настоящее время разрабатываются проекты 67 новых социальных объектов. Чиновник уточнил, что до 2035 года в Новой Москве будет построено около 100 миллионов квадратных метров недвижимости.