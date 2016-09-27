пос. Кетченеры, Калмыкия, 27 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Калмыкии жители ряда населенных пунктов испытывают проблемы с питьевой водой. Причем происходит это по вине чиновников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 27 сентября, в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством Кетченеровского района совместно со специалистом Роспотребнадзора, было установлено, что шесть муниципальных образований фактически самоустранились от выполнения полномочий по решению вопроса о водоснабжении жителей.

Ildar Sagdejev Некачественная вода

Так, подвоз и обеспечение населения питьевой водой не организован на территории Алцынхутинского, Гашун-Бургустинского, Сарпинского, Тугтунского, Чкаловского, Шаттинского сельских поселений.

Воду сельчанам привозят частники, причем, откуда они ее добывают, и какого она качества, местных жителей не информируют.

Грубые нарушения законодательства допускаются и при водоснабжении местного населения с помощью централизованных систем, которое осуществляет Кегультинское сельское муниципальное образование и МУП «Ергенинский», а также ООО «Комводсервис». Так, Кегультинское СМО не имеет лицензии на пользование недрами, а также санитарно-эпидемиологического заключения на скважины и на обустройство зон санитарной охраны водоисточника. Плату за оказанные услуги по водоснабжению администрация начисляла с нарушениями.

Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение и на южный водозабор, из которого вода поступает жителям ряда улиц поселка Кетченеры.

По договору с МУП «Ергенинский» организации получают воду, пригодную для хозяйственно-питьевых нужд. Однако, по заключению экспертов, пить ее нельзя, так она отнесена к технической категории. А в поселке Годжур водонапорную башню приходится ремонтировать самим местным жителям, сооружение на баланс местные власти не берут.

Главам сельских поселений, в которых выявлены нарушения, прокуратура внесла представления. Какие меры примут власти, и отреагируют ли вообще, пока неизвестно.