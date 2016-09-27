Симферополь, 27 сентября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов призвал ОБСЕ дать оценку периодически звучащим в СМИ Украины оскорблениям и заявлениям, направленным на дискредитацию крымских татар, а также прямым угрозам муфтию Крыма Эмирали Аблаеву, ректору Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубову и другим представителям крымских татар. Об этом он заявил 27 сентября в своем докладе на пленарном заседании сессии по правам человека ежегодной конференции Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

«Как назвать деятельность телеканала АТR (украинский канал на крымско-татарском языке, возобновивший вещание в 2015 году из Киева — Gрим. ИА REGNUM ) и аффилированных ему СМИ, которые допускают оскорбления в адрес известных лиц, в частности муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева, ректора КГПИ Февзи Якубова и других. Более того, в прямом эфире звучат призывы физического устранения муфтия Крыма. Я думаю, что высокое собрание должно обратить на это внимание и дать соответствующую оценку», — заявил Исмаилов.

Заместитель муфтия также напомнил об организации «продуктовой блокады», взрывах линий электропередач с последующим размещением на них крымско-татарского флага, о создании национального батальона и присвоения ему имени Номана Челебиджихана — все эти действия абсолютно несовместимы с призывами о предотвращении конфликтов и этнической напряженности, уверен Исмаилов.

По его словам, в настоящее время в Крыму успешно идет работа по реализации указа президента РФ Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма — зарегистрировано более двухсот мусульманских религиозных общин, разработаны и согласованы механизмы восстановления прежней топонимики в населенных пунктах полуострова, продолжают функционировать национальные культурные и образовательные институты.

«За последние три года, мы, проживающие в Крыму, непосредственно наблюдаем и переживаем процессы, происходящие на нашей родине. Это важно для объективной оценки, а не для одиозных оценочных суждений издалека, из-за пределов полуострова», — подчеркнул Исмаилов.

В то же время заместитель муфтия заметил, что в период украинской власти на территории полуострова возникло множество альтернативных духовных структур, автономных мусульманских общин, которые в том числе были представлены сторонниками различных радикальных экстремистских сект.

Отметим, что 19−30 сентября в Варшаве проходит Ежегодная конференция Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, участники которой обсуждают проблемы с правами человека в мире.