Нарьян-Мар, 27 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Суд вынес приговор бывшему начальнику управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

По версии следствия, в январе-феврале 2015 года чиновник договорился с представителем общества с ограниченной ответственностью за взятку в сумме 5 млн рублей составить положительный акт о приемке работ по рекультивации земель на одном из объектов газоконденсатных месторождений НАО.

Реализуя преступный умысел, обвиняемый собственноручно изготовил и подписал необходимые документы, в которых подтвердил ложные сведения о фактическом исполнении первого этапа рекультивации земель на объект, за что получил часть требуемой суммы в размере 2,5 млн рублей, обещая обеспечить официальное подтверждение выполнения договорных обязательств. Однако исполнить взятые на себя обязательства должностное лицо не смогло по независящим от него обстоятельствам, так как было задержано с поличным сотрудниками РУФСБ при передаче части денежных средств.

В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Нярьян-Марский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на квартиру обвиняемого, расположенную в Московской области.

Уголовное преследование посредника в передаче взятки и взяткодателя прекращено в связи с тем, что они активно способствовали расследованию преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12, 5 млн рублей.