Москва, 27 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предложило на рассмотрение законопроект, ужесточающий к проживающим за границей россиянам требования по предоставлению налоговой службе информации о счетах в иностранных банках и валютных операциях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нехватка денег

В последние месяцы Минфин заметно активизировался. Ранее ведомство предложило увеличить акцизы, НДС, налоги в фонд оплаты труда и т.д. Однако идея увеличения налогов для бизнеса и населения не встретила поддержки со стороны президента. Также Минфин предложил закрепить норму дивидендных выплат госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли.

Цель Минфина благая — увеличить объём поступлений в условиях бюджетного дефицита. В текущей ситуации это непросто, приходится «скрести по сусекам». Но есть риск, что подобная регуляторика Минфина в перспективе приведёт к росту «теневой части» российской экономики. Зарубежные граждане, а это около 2 млн человек, также при желании смогут найти «лазейки» для ухода от внимания налоговых служб. Ведь у Минфина есть не только фискальная функция, но и регуляторная.

Бизнесу и населению нужна предсказуемая и стабильная налоговая политика, а частый пересмотр налогов негативно влияет на общую экономическую ситуацию. Минфину стоит обратить внимание на возможность сокращения отдельных статей бюджетных расходов. Время непростое, и всем придётся «затянуть пояса».

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