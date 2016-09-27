Тбилиси, 27 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Двое политиков, которые участвуют в парламентских выборах в Грузии, устроили драку в прямом эфире телеканала «Иберия». Как передает «Sputnik Грузия», участниками потасовки стали представитель избирательного блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» Ираклий Глонти и представитель блока «Топадзе — Промышленники, Наша родина» Заза Агладзе.

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«На 15-й минуте дебатов в Глонти полетел стакан с водой, после чего и началась драка, — говорится в сообщении. — Причиной тому послужило обвинение лидера «промышленников» Гоги Топадзе в том, что он действует в интересах России».

Попытки ведущей телеканала разнять кандидатов в парламент страны оказались тщетными, в итоге она вынуждена была прервать передачу.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября 2016 г.