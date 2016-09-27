Старый Оскол, Белгородская область, 27 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. «Путин, помоги» — такую надпись составили из маршрутных микроавтобусов перевозчики, вышедшие на митинг в Старом Осколе (Белгородская область), передает портал Go31.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Акцию протеста организовали работники фирмы «ОсколПасТранс». Компания была одним из самых крупных перевозчиков в городе, но летом 2016 года мэрия расторгла с ней договор.

Водители, оставшиеся без работы, заявляют, что компанию просто вытеснили рынка, назвав транспортные услуги, предоставляемые ею, некачественными. При этом митингующие заявили, что Арбитражный суд также встал на сторону маршруточников.

Безработные водители вышли на митинг с плакатами, обращенными к губернатору, а потом составили из своих машин надпись «Путин, помоги» и засняли акцию на видео.

Как уже сообщало ИА REGNUM, противостояние властей и транспортных компаний становится уже традицией в Белгородской области. В областном центре в течение нескольких лет не утихал спор между «опальными» компаниями, которым запретили заниматься перевозкой пассажиров из-за того, что они не смогли выиграть конкурс. Перевозчики заявили, что условия конкурса были составлены под определенные фирмы, в итоге и заключившие договоры с мэрией. «Опальные» маршрутки продолжили работу, и из-за присутствия на дорогах «официальных» и «нелегальных» автобусов ситуация с общественным транспортом в городе стала проблемой. Городские власти начали обвинять нелегалов в том, что из-за них муниципальный транспорт несет многомиллионные убытки, а водители маршруток отвечали, что на них совершали вооруженные нападения.