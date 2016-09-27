Минск, 27 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские деньги

Нынешняя ставка рефинансирования является «адекватной» и до конца 2016 года сохранится на уровне 18%. Об этом 27 сентября в Минске заявил журналистам зампред Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя Нацбанка, снижение ставки рефинансирования с начала года происходила быстрее, чем изначально предполагалось. Повышать ставку не планируется ввиду приемлемой ситуации на финансовом рынке, отметил Калечиц.

По его словам, госрегулятор рассматривал и будет рассматривать вопрос ставки, учитывая «сезонные» факторы, однако пока предпосылок для изменений в сторону увеличения или уменьшения нет. Калечиц заверил, что ситуация с проблемными активами банков контролируется и пока нет поводов для серьёзного беспокойства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2016 год Нацбанк Белоруссии начал с установленной ставки рефинансирования в 25% годовых. С начала нынешнего кризиса, длящегося третий год, представители реального неоднократно обращались в Администрацию президента, обращая внимание на отсутствие оборотных средств и неподъёмные ставки кредитования. Совмин убедил Александра Лукашенко в необходимости ограничения банковской маржи и, в результате, с апреля по август было проведено четыре понижения ставки рефинансирования — до нынешних 18%.

В 2016 году Нацбанк успешно справлялся со сдерживанием девальвации белорусского «зайчика», пережившего в июле деноминацию — в оборот были введены новые банкноты и монеты. Гораздо труднее оказалось сдержать инфляцию и отток депозитов, особенно в белорусских рублях. По косвенным данным, часть накоплений белорусы «проели», не желая снижать уровень потребления на фоне падающих доходов.