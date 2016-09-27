Луанда, 27 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и двое пропали без вести после крушения вертолета, который направлялся на нефтяную платформу компании Chevron, расположенную у побережья Анголы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американскую нефтяную компанию Chevron.

orilat Вертолет

«Вертолет не достиг пункта назначения. На его борту находилось пять пассажиров и один пилот», — говорится в заявлении компании Chevron.

Один из пассажиров был служащим Chevron, остальные четыре человека представляли фирмы-подрядчики. «Обширные поисково-спасательные мероприятия по обнаружению пропавших без вести продолжаются», — сообщила компания Chevron.

Компания Chevron не уточнила, повлияло ли крушение вертолета или поисково-спасательная операция на добычу нефти. В спасательной операции участвуют 19 морских судов и три вертолета.