Иркутск, 27 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Тайшете следователи выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого погибли четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СРК по Иркутской области.

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ЧП произошло ночью 25 сентября. В дежурную часть ОМВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о возгорании дома по ул. Речная в Тайшете. На месте пожара были обнаружены обгоревшие останки четырех человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». По версии следствия, в пожаре погибла семья: 33-летний мужчина, 32-летняя женщина, дети 2001 и 2014 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.